Preturi absolut halucinante pentru chiriile din centrul Clujului. Sume de Paris la salarii de Cluj - FOTO

Chiriile din Cluj-Napoca nu se ieftinesc! Ba chiar mai mult, incep sa rivalizeze cu cele din marile orase europene.In zona centrala a municipiului se inchiriaza tot mai multe apartamente cu 700-1000 de euro. Asta in contextul in care o buna parte din populatia Clujului are salarii sub aceste sume."Va oferim spre inchiriere apartament cu doua camere decomandate ultrafinisat, situat in centrul orasului Cluj-Napoca.Apartamentul dispune de o boxa de depozitare le subsol.Incalzirea se ... citește toată știrea