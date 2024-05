Preturi halucinante in magazinele de pe litoral, in minivacanta de Paste. O ciocolata a ajuns sa coste si 40 de lei

Comerciantii au profitat la maxim de numarul mare de turisti ajunsi pe litoral in minivacanta de Paste.In Vama Veche, destinatie foarte populara printre tineri in aceasta perioada, preturile sunt cu adevarat halucinante.Cele mai mari ,,taxe" se observa la dulciuri si snacks-uri, unde preturile unor produse ajung sa fie si de trei ori mai mari decat in magazinele obisnuite, potrivit romaniatv.ro.De pilda, pentru chipsurile Pringles de 165 g care costa 11,99 lei la Auchan, turistii de pe ... citește toată știrea