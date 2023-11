Clujenii isi cauta apartamente, dar preturile au luat-o razna grav. Un barbat a explicat ce oferte a gasit la un bloc de 18 etaje care se ridica langa Parcul Feroviarilor, deci intr=o zona avantajata."Preturile in primul bloc la plata esalonata incep de pe la Euro2750/mp fara TVA, stadiu semifinisat. 10% la antecontract, inca 20% peste un an, restul de 70% cand iese CF. Ofertele cica sunt confidentiale, deci probabil ca daca mergi cu toti banii la ei in sacosa de rafie atunci iese mai ieftin. ... citeste toata stirea