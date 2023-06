Taxa pe valoare adaugata (TVA) ar putea scadea de anul viitor in cazul unei liste de produse, inclusiv alimentele pe baza de soia si bauturile nealcoolice, cu un impozit de 9% specificat in proiectul depus de Senat.Din data de 1 ianuarie 2024, conform unui document oficial care anticipeaza o modificare in Codul fiscal, cota de TVA la o gama de produse alimentare pe baza de plante ar urma sa fie redus de la procentul prezent de 19%, la 9%. Aceste actiuni ar putea fi indeplinite in cazul in care ... citeste toata stirea