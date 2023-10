Alimentele vor ramane plafonate pana in ianuarie 2024, a anuntat marti ministrul Agriculturii, Florin Barbu.Mai mult, lista de alimente va fi extinsa avand in vedere si perioada sarbatorilor de iarna."Ne dorim, in continuare, prelungirea acestei masuri care a avut efectele asteptate, anume de stopare a cresterii preturilor alimentelor. Am convenit cu procesatorii si comerciantii prelungirea masurii pentru o perioada de trei luni, pana la sfarsitul lunii ... citeste toata stirea