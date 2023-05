Carburantii continua sa se scumpeasca in Cluj-Napoca, asemenea saptamanii trecute. Daca in urma cu o luna, fiecare inceput de saptamana anunta noi ieftiniri la preturile carburantilor, iata ca in ultima vreme clujenii sunt nevoiti sa scoata mai multi bani pentru plinurile de benzina si motorina.In dimineata de 29 mai, cea mai ieftina benzina din Cluj-Napoca se gaseste cu 6,46 lei litrul, la statia Lukoil de pe str. Anton Pan (Piata Abator), nr. 15. Comparativ, ... citeste toata stirea