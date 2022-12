Preturile cerute pe apartamentele din Cluj au crescut usor la final de an. Ce bugete au cumparatorii si care sunt cartierele preferate?

Piata apartamentelor incheie anul cu o scadere de 0.7% in Bucuresti si scumpiri in Constanta, Iasi si Cluj-Napoca, arata cel mai recent raport al platformei Imobiliare.ro. In luna noiembrie, Cluj-Napoca nu s-a conformat tendintei general descendente a preturilor: asteptarile vanzatorilor au crescut, cu 0,6%, ajungand la 2.415 euro pe metru patrat util. Clujenii sunt dispusi sa achite cel mai mult la nivel national pentru achizitionarea de apartamente, arata un studiu Imoradar24.ro, platforma ... citeste toata stirea