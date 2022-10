Preturile cresc, salariile scad. Cum a scazut puterea de cumparare a romanilor in ultimele luni?

Inflatia din Romania ramane pe un trend ascendent (+15,9% in Sept. 2022), conform celor mai recente date publicate de Institutul National de Statistica, iar salariul mediu continua sa scada in termeni reali, dupa cum subliniaza echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor si care a urmarit evolutia celor doi indicatori. In continuare, ne putem astepta la noi cresteri ale ... citeste toata stirea