Preturile cresc, salariile scad in Cluj. Salariile medii nete au scazut cu sute de lei in aprilie

In timp ce preturile cresc galopant, iar inflatia atinge un nou record, in Cluj salariile medii nete au scazut cu sute de lei in aprilie fata de luna precedenta.Castigul salarial mediu brut in aprilie a fost de 7.455 lei, in scadere cu 325 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 681 lei fata de luna aprilie a anului trecut. In ce priveste castigul salarial mediu net in aceeasi luna, in Cluj acesta a fost de 4.619 lei, mai mic cu 202 lei comparativ cu luna anterioara si cu 432 lei mai mare ... citeste toata stirea