Preturile explodeaza inainte de Paste. Rosiile romanesti si carnea se vand la preturi exorbitante

Cererea dicteaza piata, astfel ca sunt asteptate noi cresteri de preturi pe masura ce se apropie sarbatorile pascale. In piete, kilogramul de miel se vinde cu aproape 55 de lei. Potrivit Institutului National de Statistica, pretul la carne a crescut in ultimul an cu 10%, insa cele mai mari scumpiri au fost la carnea de porc, precum si la cea de miel.Mielul viu, de exemplu, se vinde in acest moment la ferme cu aproximativ 25 ... citește toată știrea