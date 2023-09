Dupa o scadere usoara, preturile apartamentelor au inceput din nou sa creasca. De teama noilor masuri fiscale, cei decisi sa-si ia un apartament, se grabesc. In iulie, apartamentele incepusera sa se ieftineasca, insa paradoxul nu a durat prea mult.Preturile apartamentelor cresc din nou. In luna august, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pretul pentru un metru patrat, daca ne raportam la apartamentele noi, a crescut cu 3%. In timp ce pentru apartamentele vechi cresterea e de 5 ... citeste toata stirea