Preturile imobiliarelor din Cluj continua sa creasca, dar oamenii nu se sfiesc sa cumpere!Cat costa o locuinta, in functie de cartier/Chiria a crescut

Desi costurile locuintelor din Cluj-Napoca au ajuns la cote halucinante, oamenii par sa cumpere proprietati in continuare.In ciuda faptului ca luna noiembrie 2024 a adus noi recorduri pentru preturile piata imobiliara din Cluj-Napoca a continuat sa inregistreze un numar semnificativ de tranzactii.Potrivit Agentiei Nationale pentru Publicitate Imobiliara si Cadastru, in luna octombrie s-au inregistrat 3.163 tranzactii, cu +25,07% mai multe decat in luna anterioara, ceea ce confirma tendinta ... citește toată știrea