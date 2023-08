Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43% in prima saptamana din august comparativ cu luna iunie in marile retele comerciale, arata datele analizate de Consiliul Concurentei.Fata de luna iunie, in prima saptamana din august, cele mai mari scaderi de preturi s-au inregistrat la fructe si legume. Mai exact, pretul rosiilor a scazut cu aproape 44%, in timp ce strugurii costa mai putin cu circa 38%, iar ardeii, cu ... citeste toata stirea