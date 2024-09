Preturile pentru apartamentele scoase la vanzare continua sa creasca! Clujul, pe primul loc in tara/Metru patrat ajunge curand la 3000 de euro

Proprietarii si dezvoltatorii din Cluj-Napoca vand locuinte la cele mai mari preturi din tara. In medie, metrul patrat a ajuns sa coste luna trecuta 2.812 euro. La sfarsitul verii trecute abia se atingea pragul de 2.500 euro/mp util, potrivit imobiliare.ro.Preturile solicitate pentru apartamentele scoase la vanzare continua sa creasca si la nivel national. In medie, romanii platesc 1.622 euro/mp pentru a face o achizitie imobiliara, cu 12% mai mult decat in 2023.Al doilea cel mai scump oras ... citește toată știrea