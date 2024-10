Primaria Cluj, incasari URIASE din dividendele platite de Sala Polivalenta. Ce profit FABULOS a facut BT Arena, in premiera nationala!

Sala Polivalenta S.A., singura societate din Romania care administreaza o arena pe profit, anunta o premiera nationala: va plati Primariei Cluj-Napoca dividende in valoare de 2.186.756 lei din profitul realizat intre anii 2019 si 2022. De asemenea, RADP Cluj va primi 22.088 de lei, conform procentului detinut in societate. Este pentru prima data in istoria postdecembrista a Romaniei cand o astfel de societate plateste dividende catre o autoritate tutelara.Sala Polivalenta S.A., compania care ... citește toată știrea