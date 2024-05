Primark deschide al patrulea magazin din Romania la Cluj-Napoca

Primark a anuntat ca intentioneaza sa deschida cel de-al patrulea magazin din Romania in centrul comercial Vivo, Cluj-Napoca. Magazinul urmeaza sa fie inaugurat in 2025.Noul magazin va ocupa un total de 3.700 de metri patrati de spatiu comercial impartit pe doua etaje. In Europa Centrala si de Est Primark are 17 magazine in sase piete. Reteaua a intrat pe piata din Romania ... citește toată știrea