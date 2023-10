Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat luni, ca in aceasta luna se vor acorda prima de cariera didactica pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar si prima de cariera profesionala pentru personalul nedidactic."Cel mai important moment de astazi (luni - n.r.) - intalnirea de la Guvern cu reprezentantii sindicatelor, in care am reconfirmat, impreuna cu membrii executivului, angajamentele luate: in aceasta luna se vor acorda prima de cariera didactica in valoare de 1500 de lei ... citeste toata stirea