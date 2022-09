Prime Kapital si MAS au in plan investitii de aproape 2 miliarde de euro pe piata imobiliara din Romania

Prime Kapital, dezvoltator si investitor imobiliar integrat, si partenerul sau de investitii MAS PLC, investitor in, si operator de, proprietati sustenabile cu o prezenta puternica in Europa Centrala si de Est (CEE), intentioneaza sa investeasca, pana in 2029, 1,97 miliarde de euro in proiecte de retail, dezvoltari de birouri si proiecte rezidentiale cu o suprafata totala de 1,5 milioane de metri patrati in mai multe orase din Romania.Prime Kapital si MAS PLC au intrat intr-un parteneriat in ... citeste toata stirea