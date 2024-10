Primele rame electrice Alstom intra in circulatie peste 2 saptamani

Autoritatea pentru Reforma Feroviara a publicat actul aditional la contractul de prestari servicii pentru intrarea in operare a primelor rame electrice Alstom, dintre care o parte vor rula in Cluj.Contractul a fost atribuit catre CFR Calatori in decembrie 2023 pentru intrarea in operare in 15 noiembrie 2024. Prima ruta de circulatie va fi Bucuresti Nord - Ploiesti Vest - statiunile de pe Valea Prahovei - Brasov. Ulterior, in prima parte a anului 2025, pe masura ce restul de 11 trenuri vor ... citește toată știrea