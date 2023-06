Primul forum de afaceri romano-japonez are loc la Cluj, vin principalii actori ai inovarii din Romania, anunta organizatorii.Noile tehnologii pentru orase inteligente, inovare, investitii in economia digitala, focus pe economia globala si colaborarea cu ecosisteme de inovare sunt cateva subiectele principale ale forumului, programat sa aiba loc in Cluj-Napoca in 19 si 20 iunie.Intre organizatori - Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Ministerul ... citeste toata stirea