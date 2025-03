Pro TV: Romania risca sa piarda milioane de euro, bani europeni, din cauza intarzierilor in modernizarea caii ferate Cluj-Oradea

Romania risca sa piarda milioane de euro, bani europeni, cu care ar trebui sa modernizeze si sa electrifice calea ferata care leaga Clujul de frontiera cu Ungaria. Lucrarile sunt foarte intarziate si este imposibil sa fie finalizate la timp, acuza cei de la Pro Infrastructura. Linia ar trebui terminata in vara anului viitor, insa din cele patru tronsoane, doua sunt reparate in proportie de sub 10 procente, arata Pro TV.Linia de cale ferata care leaga Clujul de granita cu Ungaria are 166 de ... citește toată știrea