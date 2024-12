Probleme cu afacerile, la Cluj! Mii de firme au fost dizolvate anul acesta/Numarul a crescut ingrijorator de mult

Peste 1.800 de firme au fost dizolvate in judetul Cluj! Judetul se afla "in topul" national atunci cand vine vorba de dizolvari, conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, pentru primele 10 luni din 2024.La nivel national, numarul firmelor dizolvate a crescut cu 12,4%, fata de aceeasi perioada a anului 2023.Astfel, conform ONRC, in 10 luni au fost dizolvate in Romania 35.436 de firme fata de 31.526 in perioada similara a anului trecut.Cele mai multe dizolvari au fost ... citește toată știrea