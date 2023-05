Producatorul clujean de caramizi Cemacon SA a obtinut un profit de peste 2,5 milioane de euro net doar in primul trimestru din an, arata raportul financiar al companiei publicat la Bursa de Valori Bucuresti."Traversam o perioada de recul temporar a pietei imobiliare, dar asistam la o scadere a inflatiei si la continuarea cresterii economice, prin urmare ne asteptam ca investitiile in proiecte rezidentiale sa fie relansate, iar cererea de materiale de constructii sa creasca", spune directorul ... citeste toata stirea