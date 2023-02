Producatorul clujean de materiale de constructii Cemacon, detinut in proportie de 95% de fratii Paval de la Dedeman, profit net preliminar de 70 mil. lei in 2022, cu 27% mai mare decat rezultatul net din 2021

Producatorul clujean de caramizi Cemacon Cluj (simbol bursier CEOn), controlat in proportie de 95% de fratii Paval de la Dedeman prin doua vehicule de investitii, a incheiat anul 2022 cu un profit net de aproape 70 mil. lei, in urcare cu 27,3% comparativ cu rezultatul net din 2021, la venituri din vanzari de 221,4 mil. lei, plus 25,8%, conform calculelor realizate de Ziarul Financiar pe baza rezultatelor financiare preliminare publicate la Bursa de Valori Bucuresti.Raportul anual care va fi ... citeste toata stirea