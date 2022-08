Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca, controlat indirect de omul de afaceri Iulian Dascalu, a incheiat primul semestru din 2022 cu afaceri de 18,6 milioane lei, in crestere cu 3,5%, si un profit net de 753.742 lei, in scadere cu 27%

Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), controlat indirect de omul de afaceri Iulian Dascalu, proprietarul Iulius Group, a inregistrat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 18,6 milioane lei, in crestere cu 3,5%, si un profit net de 753.742 lei, in scadere cu 27%, potrivit raportului financiar publicat vineri la BVB.Veniturile totale ale companiei s-au majorat cu 15%, la 19,7 milioane lei, in timp ce cheltuielile au avut un plus de 18%, ... citeste toata stirea