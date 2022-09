Producatorul de caramizi Cemacon Cluj Napoca, controlat de fratii Paval de la Dedeman, a realizat un profit net de 50 mil. lei in primele sase luni din 2022, mai mult decat dublu fata de S1/2021. Veniturile din vanzari au urcat cu 47%, la 123,4 mil. lei

Producatorul de materiale de constructii Cemacon Cluj (CEON), controlat de fratii Paval, proprietarii si fondatorii retelei de bricolaj Dedeman, a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 49,7 mil. lei, in urcare cu 130% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, in contextul unor afaceri de 123,4 mil. lei, plus 47%, potrivit datelor din raportul financiar semestrial publicat la Bursa de Valori Bucuresti.Compania a inregistrat o EBITDA de 67,47 mil. lei in S1/2022, cu 117% mai ... citeste toata stirea