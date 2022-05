Producatorul de materiale de constructii Cemacon, controlat de fratii Paval, proprietarii Dedeman, anunta un profit net de 16,5 mil. lei la 31 martie 2022, plus 130%

Cemacon Cluj (simbol bursier CEON), producator de materiale de constructii controlat de fratii Paval, proprietarii si fondatorii retelei de bricolaj Dedeman, a raportat la Bursa de Valori Bucuresti un profit net de 16,5 milioane de lei in T1/2022, in crestere cu 130% fata de acelasi trimestru din 2021.Veniturile din vanzari au ajuns pe 31 martie la 57,8 milioane de lei, in urcare cu 61% prin comparatie cu nivelul din anul precedent de 21, ... citeste toata stirea