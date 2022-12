Produsele care se vor scumpi cel mai mult in ultima luna a anului. Cat ne va costa cosul de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna

Ne asteapta cele mai scumpe sarbatori de iarna din ultimii ani. Anul acesta, cosurile nu vor fi la fel de pline, preturile mari din ultima perioada au schimbat comportamentul romanilor in ceea ce priveste mersul la cumparaturi.Sarbatorile de iarna sunt din ce in ce mai aproape, iar romanii isi fac deja lista de cumparaturi.Vestea rea este ca anul acesta vor putea pune in cos mult mai putine produse decat anul trecut.Pe parcursul intregului an am asistat la scumpiri la toate produsele de baza. ... citeste toata stirea