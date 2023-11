Profesorii risca sa nu primeasca 50% din cresterea salariala din noua lege a salarizarii, potrivit unor surse guvernamentale. Este primul an din ultimii 20 de ani in care nu avem rectificare bugetara. Potrivit unor surse, aceasta rectificare ar putea sa fie in decembrie."Noi am avut mai multe intalniri cu premierul, cu ministrii de resort, cu dna. de la munca, dna. Bucura Oprescu, cu ministrul nostru Ligia Deca, cu ministri importanti pe aria ... citeste toata stirea