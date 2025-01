"Profetia s-a implinit! Piata de IT din Romania se va prabusi" - Analiza sumbra a unui IT-ist despre DECLINUL industriei

Lacomia angajatilor, strategiile gresite ale companiilor si modificarile legislative au transformat o industrie prospera intr-una instabila. Un profesionist IT a postat un mesaj pe retelele de socializare in care a facut o radiografie sincera si critica a pietei IT din Romania. Autorul subliniaza cum, intre 2018 si 2022, sectorul IT a devenit o bula care, inevitabil, a ajuns sa se sparga, afectand atat companiile, cat si angajatii."Paharul" s-ar fi umplut dupa adoptarea "Ordonantei trenulet", ... citește toată știrea