Profit de 1,4 milioane de lei pentru Carbochim in 2021

Producatorul clujean de materiale abrazive Carbochim SA, cumparat de omul de afaceri Iulian Dascalu, a avut anul trecut un profit net de 1,4 milioane de lei, in crestere de la 1,37 milioane in urma cu doi ani.Datele vin din raportul financiar publicat pe Bursa de Valori Bucuresti in urma cu putine momente. Compania clujeana a avut anul trecut venituri in crestere, la 32,74 milioane de lei, de la 30,36 milioane in urma cu doi ani.Amintim, fabrica, ce sta pe un teren intr-o zona imobiliara ... citeste toata stirea