Profit operational de peste 75 de milioane de lei pentru Cemacon Cluj in 2021

Profit operational de peste 75 de milioane de lei la o cifra de afaceri de 176 milioane de lei, adica peste 35 de milioane de euro, pentru producatorul clujean de caramizi Cemacon SA anul trecut, arata raportul financiar publicat azi. Profitul net - peste 11 milioane de euro."Pentru acest an, am planificat investitii strategice intr-o noua fabrica, am demarat proiecte care vizeaza un proces de productie mai verde, cu un impact minim asupra mediului, cu respect pentru oameni si comunitatile in ... citeste toata stirea