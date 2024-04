Profit.ro: Sonaca investeste 38 milioane euro la Cluj pentru contractul Airbus, cel mai mare din istorie, cu nou ajutor de stat. Posibil acord si pe F-35 Lockheed Martin. Belgienii vor produce in Romania si piese de taxi aerian pentru americani

Grupul belgian Sonaca, unul din liderii mondiali in dezvoltarea si productia de componente de structura pentru industria aerospatiala, va investi 38 milioane euro in construirea unei noi fabrici in Romania, facilitatea de productie urmand sa sustina noul contract incheiat cu Airbus pentru produsele A321 si dezvoltarea portofoliului de produse A320. Fabrica, care va deveni operationala in vara anului 2025, va fi construita in localitatea Moldovenesti, din judetul Cluj, la opt ani dupa prima ... citește toată știrea