Programul magazinelor din Cluj de 1 Mai

Clujenii sunt in vacanta de 1 Mai, dar supermarketurile vor fi deschise cu unele restrictii.Program magazine in minivacanta de 1 mai- magazine Profi in ClujMiercuri, 1 mai: 07:00 - 23:00Joi, 2 mai: 07:00 - 23:00Vineri, 3 mai: 00:00 - 00:00Program magazine in minivacanta de 1 mai - magazine Auchan in ClujMiercuri, 1 mai: 07:00 - 23:00Joi, 2 mai: 07:00 - 23:00Vineri, 3 mai: 07:00 - 22:00Sambata, 4 mai: 07:00 - 18:00In toata perioada, magazinele MyAuchan din statiile PETROM pastreaza ... citește toată știrea