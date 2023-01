Programul Noua Casa continua si in 2023. Ce avans trebuie sa plateasca romanii in functie de valoarea imobilului

1,5 miliarde de lei este plafonul alocat propus de Ministerul de Finante in acest an pentru programul Noua Casa. Din 2009 si pana in prezent, de la lansarea acestui program, au fost cumparate peste 300 de mii de locuinte prin Prima Casa, devenita mai apoi, Noua Casa.Puteti accesa insa credite prin programul Noua Casa daca fie NU detineti o locuinta, fie aveti in proprietate cel mult o locuinta, cu o suprafata utila mai mica de 50 de metri patrati, dar care NU a fost cumparata printr-un alt ... citeste toata stirea