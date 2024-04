Programul Noua Casa se misca greoi/ Interesul oamenilor este foarte mic

Romanii nu se mai inghesuie la programul Noua Casa, arata digi24.ro. Potrivit datelor, bancile au acordat credite prin program de putin peste 1% din bugetul total in ultima luna. Numarul de cereri se apropie de 100, la nivel national. Cea mai mare parte a creditelor au fost accesate de tinerii sub 35 de ani.Programul Noua Casa nu mai este atractiv pentru romani. Creditele acordate de banci in prima luna s-au ridicat la putin peste 1% din bugetul total."Noi speram ca anul acesta vom consuma ... citește toată știrea