Programul RABLA continua si in 2025. Vezi ce buget e estimat si de ce documente ai nevoie pentru inscriere

Programul RABLA continua si in 2025. Vezi ce buget e estimat si de ce documente ai nevoie pentru inscriereProgramele Rabla Clasic si Rabla Plus continua si in 2025. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca bugetul alocat va fi stabilit dupa finalizarea bugetului de stat."Nu ne dorim sa taiem din buget si va asigur ca va fi cel putin la fel ca anul trecut," a spus ministrul pentru Euronews Romania. In 2024, pentru Rabla Clasic au fost alocati 300 de milioane de lei, iar pentru Rabla ... citește toată știrea