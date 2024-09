Programul si actele necesare pentru Casa Verde Fotovoltaice 2024. Ministerul Mediului: ,,Alocam o suma record"

Un buget de 2 miliarde de lei, a fost alocat de Ministerul Mediului, pentru acest an. Suma maxima pe care fiecare proiect aprobat o poate primi a fost majorata la suma de 30.000 de lei. Aceasta masura are ca scop stimularea utilizarii energiei regenerabile si reducerea emisiilor de carbon."Astazi am finalizat pregatirile pentru noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice". In acest an, alocam o suma record de doua miliarde de lei si majoram finantarea de la 20.000 lei la 30.000 lei ... citește toată știrea