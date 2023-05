Compania Bosch, care are un centru de inginerie in oras, dar si unul de productie la Jucu, a echipat un tramvai din Cluj-Napoca cu un sistem de avertizare la coliziune frontala care asista vatmanii in situatiile critice din trafic. Sistemul e pus la punct printr-o colaborare intre Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, Compania de Transport Public Cluj-Napoca si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, sub patronajul primariei municipiului Cluj-Napoca. Tramvaiul echipat cu sistemului anticoliziune ... citeste toata stirea