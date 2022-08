Proiecte in domeniul HoReCa: Clujul si Bihorul au cele mai multe proiecte de unitati de cazare, dupa campioana Constanta

Peste 670 de unitati de cazare erau in proiect la nivel national in ultimele trei luni, arata datele monitorizate de consultantii de la IBC Focus. Doar unul din cinci proiecte e in lucru, celelalte fiind in diverse stadii de intentie si proiect, relateaza Economedia. Clujul este unul dintre judetele cu cele mai multe proiecte pe acest segment.Mai precis, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul platformei VICTA.ro, in perioada mai-august au fost identificate 673 unitati de cazare la nivel ... citeste toata stirea