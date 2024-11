Proiectul Tarnita - Lapustesti: Ministerul Energiei semneaza "memorandum de intelegere" cu japonezii de la Itochu. "Investitia pe care Romania o asteapta de zeci de ani va deveni realitate"

A fost semnat, azi, un "Memorandum de Intelegere" pentru proiectul strategic Tarnita-Lapustesti cu marea companie japoneza Itochu, anunta azi ministrul Energiei, Sebastian Burduja.Memorandumul a fost semnat in cadrul primei editii a Forumului Energiei Romania-Japonia, organizata la Bucuresti. "Este probabil cel mai important eveniment bilateral de acest tip organizat in ultimii ani in Romania, iar reprezentarea partenerului strategic nipon a fost pe masura, prin vice-ministrul economiei, ... citește toată știrea