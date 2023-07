Pretul apartamentelor din Cluj-Napoca nu este umflat doar de puzderia de agentii aparute, care percep comisioane si incearca sa creasca preturile cu orice minciuna. Mai nou, si proprietarii merg pe acelasi drum. O clujeanca cere aproape 1000 de euro pentru un apartament cu 3 camere in Gheorgheni.Sa cauti chirie in Cluj-Napoca nu este doar frustrant, este chiar hilar, intr-un mod imposibil de gandit. Intr-o tara in care salariul mediu net a ajuns in februarie 2023 la 4.270 lei, unii cer in ... citeste toata stirea