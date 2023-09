Proprietarii au crescut preturile cerute pe apartamentele din Cluj si in ultima luna de vara, dupa ce in luna iulie numarul de tranzactii a crescut cu mai bine de 10% fata de luna anterioara, arata analiza unei agentii imobiliare. In luna august, preturile au ajuns la un nou record, iar medii de sub 2000 de euro/mp se mai gasesc doar in cartierele de la periferie sau in localitatile invecinate cu municipiul.Dupa ce in luna iulie tranzactiile au crescut cu 12,92%, proprietarii au cerut preturi ... citeste toata stirea