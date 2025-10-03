Editeaza

Proprietarul Ursus, altadata mandria Clujului, paralizat de atacuri cibernetice. Livrarile de bere, afectate de hackeri

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:49
Un atac cibernetic de amploare a paralizat partial operatiunile grupului japonez Asahi Group Holdings, proprietarul Ursus Breweries, si a provocat perturbari semnificative in lantul de livrari de bere si alte bauturi. Ursus, brandul emblematic al Clujului in alte vremuri, se afla astfel indirect in centrul unei crize globale, in timp ce Asahi incearca sa restabileasca functionarea sistemelor informatice afectate.
In Japonia, grupul Asahi, lider pe piata de bere cu marci precum Super Dry, Peroni, ...citește toată știrea

