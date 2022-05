Prototip de masina electrica conceput la Cluj, lansat azi in cadrul unui summit de inovare

Un start-up pornit si finantat de Voicu Oprean, fondator al companiei IT Arobs, impreuna cu alti pasionati de inginerie a lansat azi la Cluj un concept de masina electrica realizat in Romania. La eveniment au venit si premierul Nicoale Ciuca si primarul Emil Boc."Este o masina electrica gandita, conceputa si dezvoltata la Cluj-Napoca si in aproape toate centrele unde AROBS isi desfasoara activitatea. Proiectul a fost dezvoltat in parteneriat cu Universitatea Tehnica Cluj-Napoca UTCN dar si cu ... citeste toata stirea