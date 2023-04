PSD va cere in Coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina."O astfel de masura este necesara pentru protejarea fermierilor romani, in contextul in care compensarile primite din partea Comisiei Europene nu pot acoperi valoarea totala a daunelor suferite de acestia", precizeaza social-democratii intr-un comunicat de presa."In acelasi timp, PSD ... citeste toata stirea