Rabla Clasic si Rabla Plus se lanseaza marti/ Primele de casare si cuantumul finantarilor pentru ambele programe

Programele Rabla Clasic si Rabla Plus se lanseaza marti, de catre Ministerul Mediului. Incepand cu ora 10.00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor/dealerilor auto pentru inscriere in programe, iar cele juridice pot incarca documentele necesare in aplicatie, relateaza news.roPentru Rabla Clasic prima de casare este de 6.000 de lei, respectiv 9.000 de lei in cazul predarii a doua autovehicule uzate, iar la Rabla Plus trebuie casata o masina care sa indeplineasca anumite conditii de ... citeste toata stirea