Rabla pentru Electrocasnice. A doua editie din acest an incepe pe 21 noiembrie, cu un buget de 50 de milioane lei

Administratia Fondului pentru Mediu va organiza o noua sesiune pentru Programul Rabla pentru Electrocasnice incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00.Bugetul total alocat pentru cea de-a doua editie a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" este de 50 de milioane de lei.Conform unui comunicat al AFM, persoanele fizice vor avea la dispozitie 5 zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului de utilizator in aplicatia informatica."Programul Rabla pentru Electrocasnice s-a ... citeste toata stirea