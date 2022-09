Radiografie a turismului romanesc, dupa doi ani de blocaj: Abia in 2024 vom putea ajunge la nivelul din 2019, cel mai bun pentru turismul romanesc. "Nu e un sezon reusit. Caderea vine ca rezultat al lipsei noastre de coerenta, este un pret pe care il plat

Anul 2022 pentru turismul romanesc este cu circa 35% mai bun decat a fost 2021, iar finalul de an ar putea fi la 80-85% din nivelul lui 2019, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), pentru Economedia. Potrivit acestuia, cel tarziu in 2024 Romania va ajunge la nivelul anului 2019, care a fost un an bun pentru turismul romanesc.Intrebat daca este de acord cu declaratiile facute de Daniel Cadariu privind cresterea totala a numarului ... citeste toata stirea