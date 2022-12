Raport : 36% dintre consumatorii romani spun ca economisesc mai mult decat o faceau in urma cu 12 luni / Media europeana este de 32 %

Inflatia a generat un efect de domino in randul cresterii preturilor la alimente si energie, iar 36% dintre consumatorii romani (fata de 32% media europeana), spun ca economisesc mai mult decat o faceau in urma cu 12 luni, pentru a se asigura ca au rezerve financiare in cazul unei perturbari economice, conform Raportului European Privind Platile Consumatorilor, editia 2022, intocmit de Intrum."Incertitudinea economica si geopolitica are un impact semnificativ asupra bunastarii consumatorilor. ... citeste toata stirea